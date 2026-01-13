Football-Carrick nommé entraîneur de Manchester United jusqu'à la fin de la saison

Michael Carrick a été nommé mardi nouvel entraîneur de Manchester United jusqu'à la fin de la saison à la suite du licenciement de Ruben Amorim, a annoncé le club de Premier League.

"Michael est un excellent entraîneur et sait exactement ce qu'il faut pour gagner à Manchester United", a déclaré Jason Wilcox, le directeur du football de Manchester United, dans un communiqué.

Michael Carrick va connaître un baptême du feu puisqu'il dirigera sa première rencontre samedi à Old Trafford lors du derby face à Manchester City.

Le technicien de 44 ans hérite d'une équipe en crise, septième de Premier League à 17 points du leader Arsenal après 21 journées et éliminée des deux coupes nationales.

"Avoir la responsabilité de diriger Manchester United est un honneur", a déclaré Michael Carrick dans le communiqué. "Je sais ce qu'il faut pour réussir ici. Mon objectif est maintenant d'aider les joueurs à atteindre les standards que nous attendons dans ce club incroyable."

"Il reste encore beaucoup à faire cette saison, nous sommes prêts à rassembler tout le monde et à offrir aux fans les performances qu'ils méritent pour leur soutien indéfectible."

L'Anglais est de retour en territoire connu. Ancien milieu de terrain du club, où il a disputé 464 matches entre 2006 et 2018, il a été l'adjoint d'Ole Gunnar Solskjaer avant d'assurer un intérim de trois rencontres - sans défaite - après le départ du Norvégien fin 2021.

Michael Carrick, cinq titres en Premier League, une Ligue des champions et une Ligue Europa avec les Red Devils en tant que joueur, compte une seule expérience d'entraîneur principal, à Middlesbrough.

Il a d'abord fait des merveilles après avoir rejoint le club en octobre 2022, alors que l'équipe de Championship, deuxième division, végétait à la 21e place.

Michael Carrick a rapidement renversé la situation, menant l'équipe à la quatrième place et aux barrages dès sa première saison, puis à la demi-finale de la Coupe de la ligue la saison suivante.

Mais Middlesbrough n'a pas réussi à obtenir sa promotion en Premier League, terminant huitième et dixième lors de ses deux dernières saisons, ce qui a conduit à son licenciement en juin dernier.

C'est Darren Fletcher qui assurait l'intérim à la tête de United depuis le licenciement de Ruben Amorim la semaine dernière avec un nul et une défaite lors des deux matches qu'il a dirigés.

