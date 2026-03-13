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Pas de match pour Nantes ce week-end : quel programme pour les Canaris ?
information fournie par So Foot 13/03/2026 à 16:27

Pas de match pour Nantes ce week-end : quel programme pour les Canaris ?

Pas de match pour Nantes ce week-end : quel programme pour les Canaris ?

Un programme alléchant. Ce week-end, le FC Nantes devait se déplacer au Parc des Princes pour y affronter le Paris Saint-Germain. Finalement, après un tour de passe-passe entre les propriétaires des deux clubs et la LFP, cette rencontre a été reportée lors de la semaine du 20 avril pour que le PSG prépare au mieux son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Chelsea. Résultat : les Nantais, désormais sous le joug de Vahid Halilhodžić et bon 17 e de Ligue 1, resteront pépères dans la cité des ducs ce week-end. Mais que peuvent-ils bien faire pour passer le temps ?

La Yougoslavie, le spa et les municipales

Lors de son passage express dans le 44, l’ancien coach des Canaris Ahmed Kantari misait sur les parties de UNO pour stimuler son groupe. Cette stratégie n’a carrément pas fonctionné (8 défaites en 10 matchs) et de nouvelles activités s’imposent. Première idée : regarder des documentaires sur la guerre de Yougoslavie. Ce conflit tragique a profondément marqué leur coach Vahid qui risque de leur en parler souvent pendant ses causeries musclées, alors mieux vaut être au courant.…

MBC pour SOFOOT.com

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