Football-Arrivée tardivement, la RDC débute son Mondial face au Portugal

Parmi les dernières équipes à débuter dans la compétition, la République démocratique du Congo (RDC) affronte le Portugal mercredi à Houston (groupe K), une attente qui, selon l'international congolais Yoane Wissa, en vaut la peine.

La sélection a effectué un long stage en Europe alors que la RDC était en proie à une épidémie d'Ebola. Elle a disputé des matchs amicaux contre le Danemark et le Chili avant d’arriver à Houston, où l’humidité étouffante a demandé un certain temps d’adaptation.

Cela a tout de même permis aux joueurs de regarder les 20 premiers matches du tournoi et de se faire une idée du niveau de la compétition, le pays n'ayant plus participé depuis sa seule autre apparition sous le nom du Zaïre en 1974.

“On se sent chanceux d’avoir le temps d’observer toutes les équipes pour comprendre la compétition et ce que représente le fait de disputer la Coupe du monde”, a déclaré Yoane Wissa mardi. “Nous ressentons un peu de stress en ce moment, mais nous avons hâte d’y être.”

“Le Portugal est l’une des meilleures équipes du monde et je pense qu’il est en lice pour remporter le titre ; nous devons donc être très forts, tant mentalement que physiquement.”

La RD Congo affrontera Cristiano Ronaldo, que Yoane Wissa connaît bien pour l’avoir rencontré en Premier League lorsqu’il jouait pour son ancien club, Brentford, alors que l’attaquant portugais effectuait son deuxième passage à Manchester United.

“C’est l’une des idoles de tous les joueurs, mais demain, nous allons le regarder droit dans les yeux et, espérons-le, nous allons l’emporter face à lui”, a déclaré Yoane Wissa.

Le Maroc, la Côte d’Ivoire, l’Égypte et le Cap-Vert ont tous très bien démarré la compétition et Yoane Wissa espère que la RD Congo pourra poursuivre sur cette bonne lancée pour le continent africain.

“Ce qu'ils ont fait, c’est montrer au monde entier que les équipes africaines sont bonnes. C’est vraiment important. Je suis vraiment heureux et très satisfait des performances des équipes africaines jusqu’à présent”, a-t-il ajouté.

Yoane Wissa a connu une saison 2025-2026 marquée par les blessures avec Newcastle United, mais il peut aujourd’hui mesurer le chemin parcouru dans sa carrière pour se retrouver en Coupe du monde.

“C’est un immense privilège. Je ne tiens jamais rien pour acquis, je suis donc vraiment heureux de vivre ce moment, pour moi et pour ma famille, qui m’a toujours soutenu”, a-t-il déclaré.

(Reportage Nick Said; version française Zakarya Meliani, édité par Zhifan Liu)