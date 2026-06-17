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Mbappé et Messi : la course aux étoiles
information fournie par So Foot 17/06/2026 à 13:16

Mbappé et Messi : la course aux étoiles

Mbappé et Messi : la course aux étoiles

Trois ans et demi après la finale épique de 2022, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont rappelé que le temps n'a effacé aucune volonté de mener leur sélection le plus loin possible en Coupe du monde. Multi-buteurs lors de leur entrée en lice et à l'affût des records, les deux ex-coéquipiers au PSG se livrent un duel marquant l'histoire récente du Mondial, tout en le redéfinissant à leur manière.

Très exactement 1 093 jours n’auront pas suffi à séparer leurs destinées. Le 18 décembre 2022, Kylian Mbappé et Lionel Messi se livraient une baston mémorable en finale du Mondial qatari en se répondant tour à tour. Trois buts pour le premier, deux buts et un sacre mondial pour le second. Trois ans et demi plus tard, donc, séparés l’un l’autre de 1 900 kilomètres et à quelques heures seulement d’intervalle, dans le cadre de leurs entrées en lice respectives de ce nouvel épisode nord-américain, les deux ex-coéquipiers au PSG ont donné une suite à leur grand duel : Mbappé a montré la voie à l’équipe de France face au Sénégal, quand Lionel Messi s’est chargé de soigner le retour des champions du monde en titre.

Deux buts pour le premier, trois pour le second, cette fois, mais qui laisse les deux sur un score de 5 buts sur leurs deux dernières représentations mondiales. Un chassé-croisé digne d’une prédiction Bison Futé un 15 août, agrémenté d’une course folle à l’histoire. Les capitaines des sélections française et argentine se ruent à toute allure vers le record de buts que détenait jusqu’encore tard dans la nuit l’Allemand Miroslav Klose, et ses 16 pions. Un exploit déjà égalé par la Pulga , et suivi de près par le natif de Bondy. Le cadre est bien en place, tout comme ce duel Mbappé-Messi qui postule naturellement à celui du plus marquant de l’histoire récente Coupe du monde.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

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