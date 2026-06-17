Blue Origin entame la reconstruction de sa rampe de lancement et prévoit le retour de la fusée New Glenn en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des citations de Bezos, directeur général de Blue Origin, tout au long de l'article)

Les travaux de reconstruction ont commencé sur la rampe de lancement de Blue Origin en Floride après l’explosion d’une fusée New Glenn lors d’un essai au sol en mai, a déclaré mercredi le directeur général Dave Limp, les lancements devant reprendre avant la fin de l’année.

* M. Limp s’exprimait aux côtés de Jeff Bezos, fondateur de Blue Origin et d’Amazon AMZN.O , lors de la conférence VivaTech à Paris.

* Une fusée New Glenn sans équipage a explosé le 28 mai lors d’un essai de mise à feu des moteurs à la base spatiale de Cap Canaveral, en Floride.

* Aucun blessé n’a été signalé.

* “Cela a été un coup dur pour toute l’équipe. Mais ce que nous avons appris depuis, c’est que nous avons eu beaucoup de chance”, a déclaré Jeff Bezos.

* Certains des “éléments à long délai de livraison” de l’infrastructure de lancement, notamment le parc de réservoirs de propergol, l’hydrogène liquide, le gaz naturel liquéfié et l’oxygène liquide, ont été préservés, a-t-il ajouté.

* Au début du mois, l’administrateur de la National Aeronautics and Space Administration (Nasa), Jared Isaacman, a déclaré à CNBC que la réparation des dommages subis par New Glenn prendrait “un temps considérable” à être réparée.

* M. Limp a indiqué que Blue Origin avait mobilisé des équipes travaillant 24 heures sur 24 pour déblayer les débris de la rampe de lancement, et que la reconstruction avait commencé mardi.

* Il a également indiqué que la mission du module lunaire sans équipage Mark 1 de Blue Origin devrait avoir lieu au début de l’année prochaine.