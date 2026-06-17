Une star de la sélection portugaise s’engage au Real Madrid
Décidément, le Mondial est un véritable marché à ciel ouvert pour le Real. Entamer une Coupe du monde sans savoir quel maillot sera porté la saison qui suit est parfois compliqué pour les joueurs. Bernardo Silva a voulu éviter cette salade et va donc s’engager avec le Real Madrid jusqu’en 2028 . C’est le club merengue qui a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, ce mercredi.
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