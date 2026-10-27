Football-Accusé d'avoir offensé la Chine, Mbappé s'excuse mais perd plusieurs partenaires chinois

(Actualisé avec réaction Mbappé, On)

Kylian Mbappé, lâché par plusieurs entreprises chinoises après des propos polémiques sur le "dictateur" Mao Zedong, a tenté mardi d'éteindre l'incendie en présentant ses excuses et en marquant son "profond respect pour le peuple chinois et son histoire".

Dans une vidéo apparue en ligne lundi, on entend l'international français expliquer que le "mème" - une image ou une vidéo, souvent parodique, reprise massivement sur internet - le plus drôle qu'il ait vu de lui-même était celui où son visage avait été greffé sur celui d'"un dictateur chinois". A savoir l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong.

Les fans multiplient les mèmes superposant le visage du Madrilène à ceux de dirigeants militaires et politiques, suggérant son supposé autoritarisme.

Fondateur de la République populaire de Chine, Mao Zedong est perçu par nombre de Chinois comme le sauveur de la nation et les plaisanteries à son sujet sont considérées comme un tabou. Il est mort en 1976.

"Lors d'une récente interview, j'ai réagi à une image de moi me mettant en scène. Ce propos était maladroit, et je comprends aujourd'hui qu'il a blessé de nombreuses personnes en Chine et au sein de la communauté chinoise à travers le monde", déclare l'attaquant du Real Madrid dans un communiqué en français, chinois, et anglais.

"Je présente mes excuses à toutes celles et ceux que mes mots ont heurtés. Ce n'était absolument pas mon intention. J'ai un profond respect pour le peuple chinois et son histoire, et je suis sincèrement désolé", ajoute-t-il.

Dans un entretien accordé le mois dernier à L'Équipe, le Tricolore avait estimé que si certains aspects de cette tendance relevaient du simple divertissement, les mèmes viraux le présentant en dictateur traduisaient "un manque de conscience politique et humaine chez les gens".

La controverse autour de la figure de Mao Zedong a pris une telle ampleur que plusieurs partenaires chinois du sportif ont manifesté leur réprobation en rompant avec lui.

Ainsi Eastroc Beverage, qui utilisait l'image de Kylian Mbappé sur ses boissons, a déclaré sur le réseau social chinois Weibo s'opposer fermement à tout "comportement qui heurte les sentiments nationaux".

"À compter de ce jour, nous mettons fin à toute coopération avec Kylian Mbappé", a ajouté la marque, avant le communiqué d'excuses du footballeur.

Les groupes laitiers Mengniu et Milkground ont eux aussi mis fin à leur partenariat avec l'attaquant français.

"MALAISE ET OFFENSE"

Interrogé sur l'affaire, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué que les paroles et actes portant atteinte aux sentiments du peuple chinois "se heurteront naturellement à un rejet commun de l'ensemble de la société".

La télévision d'État chinoise a suspendu la diffusion de tous les matches et événements impliquant la Liga et Kylian Mbappé. Les publicités dans lesquelles apparaît le joueur ont également été retirées, a rapporté mardi The Paper, un média public chinois.

"De la part de la Liga, nous regrettons profondément les déclarations de Kylian Mbappé qui ont provoqué malaise et offense en Chine. Nous comprenons le tort causé et, au nom de la Liga, je souhaite présenter nos sincères excuses au peuple chinois", a déclaré Javier Tebas, le président de la Liga, sur le réseau social X.

"Depuis de nombreuses années, nous avons construit une relation de respect, de confiance et de coopération avec la Chine, ses autorités, ses institutions sportives, ses opérateurs audiovisuels et des millions de fans du football espagnol."

"Nous ne pouvons pas permettre qu'une action individuelle ternisse cette relation ou nuise aux plus de 20 clubs engagés dans nos compétitions professionnelles et aux millions de supporters chinois", a-t-il précisé, ajoutant que la Liga prenait "toutes les mesures à sa portée".

La chaîne de télévision publique CCTV a déclaré qu'elle écouterait ce que Kylian Mbappé a à dire après ses excuses et, "plus important encore", observerait ce qu'il ferait.

"Nous espérons que la Liga, le Real Madrid et Mbappé lui-même tireront véritablement les leçons de cet épisode, présenteront des excuses sincères et corrigeront en profondeur leurs erreurs", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

La marque suisse On, dont il est l'ambassadeur depuis le mois dernier, a dit " prendre acte avec satisfaction des excuses de Kylian Mbappé".

"Nous avons un profond respect pour le peuple chinois et le riche patrimoine culturel de la Chine. Nous restons en dialogue avec nos partenaires et n'avons pas d'autre commentaire à faire pour le moment", a-t-elle ajouté.

(Rédigé par Aadi Nair à Bangalore et Clare Jim à Hong Kong, version française Vincent Daheron)