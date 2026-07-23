Foot: le successeur de Deschamps connu mardi 28 juillet, Zidane grand favori

Le président de la Fédération française de football Philippe Diallo arrive au stade de Foxborough, près de Boston, le 26 juin 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La page Didier Deschamps tournée, une autre débutera le 28 juillet: la Fédération française de football (FFF) s'apprête à annoncer mardi son successeur à la tête des Bleus, avec comme immense favori la légende du foot Zinédine Zidane.

"Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, tiendra une conférence de presse ce mardi 28 juillet 2026 à partir de 11h00 au siège de la FFF. A l'issue du Comité exécutif exceptionnel qui se tiendra le matin même, Philippe Diallo présentera le prochain sélectionneur de l'équipe de France aux médias", a écrit la "3F" dans un communiqué.

Même si le communiqué ne cite pas le nom de Zidane, c'est bien ce dernier qui est attendu dans la bouche de Diallo, tant sa nomination semble un secret de polichinelle.

Zinédine Zidane, 54 ans, attend son heure à la tête de l'équipe de France depuis plusieurs années et il est en pole position pour prendre la suite de Didier Deschamps, dont le mandat débuté en 2012, et marqué par un titre de champion du monde (2018) et une finale (2022), s'est achevé samedi aux Etats-Unis avec une quatrième place lors du Mondial-2026.

Zinédine Zidane participe à un tournoi de futsal de charité, "Les Défis du Sport", au Palais des Sports de Beaublanc à Limoges, le 19 mars 2025 ( AFP / Pascal LACHENAUD )

Sans poste depuis son deuxième passage au Real Madrid (2019-2021), Zinédine Zidane n'a jamais caché son ambition de guider un jour les Bleus, à l'instar de ses deux illustres anciens coéquipiers en équipe nationale, Laurent Blanc (2010-2012) et donc Deschamps (2012-2026).

"Je me sens légitime en équipe de France, où j'ai joué et passé pratiquement douze, treize ou quatorze ans comme joueur. Bien sûr, c'est un rêve, j'ai hâte", avait-il par exemple déclaré dès mai 2025 en marge d'un événement organisé par son sponsor personnel, l'équipementier Adidas.

"Adhésion des Français"

Entraîneur d'un seul club jusqu'ici, le Real Madrid qu'il a dirigé à deux reprises (2016-2018 et 2019-2021), l'ancien meneur de jeu des Bleus, champion du monde en 1998 et d'Europe en 2000, avait notamment guidé les Merengues vers un triplé en Ligue des champions (2016, 2017, 2018), la plus prestigieuse compétition européenne de clubs.

Dès le mois de mars, Philippe Diallo avait presque vendu la mèche - sans citer directement Zidane - dans les colonnes du Figaro. "Oui, je connais son nom", avait-il ainsi répondu à une question sur l'identité du successeur de Deschamps.

Zinédine Zidane (à droite) plaisante avec Didier Deschamps lors d'un match de bienfaisance à Bastia, le 14 mai 2018 ( AFP / PASCAL POCHARD-CASABIANCA )

"Il n'y a pas énormément de profils qui peuvent prétendre à diriger l'une des plus grandes sélections du monde. Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l'objet d'une adhésion des Français, puisque, cette équipe de France de football, c'est l'équipe des Français", avait-il ajouté, le portrait-robot qu'il dressait évoquant fortement Zidane.

Déjà en 2018, son nom avait été évoqué une première fois pour succéder à Didier Deschamps après le Mondial en Russie, un choix qui irait "dans le sens de l'histoire" reconnaissait à l'époque le patron de la FFF Noël Le Graët.

Rebelote en 2022 avant le Mondial au Qatar, avant que le contrat de "DD" ne soit finalement reconduit jusqu'en 2026.

Après 14 année fastes sous Didier Deschamps, l'équipe de France et son nouveau sélectionneur entameront une nouvelle ère dès le mois de septembre, avec la Ligue des nations, pour un premier match en Turquie le 25 septembre.