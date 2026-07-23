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Energie : le britannique Centrica taille dans ses effectifs pour réduire ses coûts
information fournie par Boursorama avec AFP 23/07/2026 à 13:26
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( AFP / LEON NEAL )

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Le groupe énergétique Centrica, maison mère de British Gas, a annoncé jeudi qu'il mettait actuellement en œuvre la suppression d'environ 1.300 postes, soit 6% de son effectif, dans le cadre d'un plan de transformation pour réduire ses coûts et gagner en efficacité.

Ce programme, déjà en cours, prévoit notamment la suppression d'environ 500 emplois en contact direct au sein de l'équipe des opérations clientèle, ou encore le non-remplacement de certains départs, ce qui représente une diminution d'environ 14% de l'effectif total des opérations clientèle.

"Le nombre moyen de contacts par client a diminué de 20% sur un an, tandis qu'environ 90% des clients utilisent désormais des canaux numériques" pour dialoguer avec l'entreprise, justifie notamment Centrica dans un communiqué, dans lequel le groupe publie ses résultats du premier semestre.

Centrica dit avoir également annoncé des réductions de postes au sein des fonctions support "afin d'améliorer (son) efficacité opérationnelle". Au total, "ces annonces représentent environ 1.300 suppressions de postes, soit déjà réalisées, soit annoncées et actuellement en cours de mise en œuvre", a précisé le groupe.

Au premier semestre, Centrica a engrangé un bénéfice net de 532 millions de livres (623 millions d'euros), contre une perte nette de 251 millions de livres un an plus tôt. Mais cette hausse s'explique surtout par des effets comptables favorables. Le bénéfice net ajusté a en réalité baissé de 11,5% sur un an, à 307 millions de livres.

"La volatilité sur les marchés de l'énergie a créé des difficultés dans certains domaines de notre activité, et l'exécution de nos projets a été plus lente que nous l'aurions souhaité", a reconnu le directeur général Chris O'Shea, cité dans le communiqué.

Le titre de Centrica à la Bourse de Londres reculait de 8,7% en fin de matinée.

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