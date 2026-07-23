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Jeux vidéo : feu vert de l'UE à la prise de contrôle d'EA par un fonds saoudien
information fournie par Boursorama avec AFP 23/07/2026 à 13:28
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( AFP / KAZUHIRO NOGI )

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

L'Union européenne a donné jeudi son feu vert à la prise de contrôle de l'éditeur de jeux vidéo américain Electronic Arts (EA) par le fonds souverain de l'Arabie Saoudite.

Cette opération valorisant EA à 55 milliards de dollars a été approuvée sans conditions par la Commission européenne, qui n'a pas trouvé matière à redire en terme de maintien de la concurrence sur le marché des jeux vidéo.

"La Commission a conclu que la transaction notifiée ne poserait pas de problèmes en termes de concurrence", a confirmé Bruxelles dans un communiqué.

Le Fonds d'investissement public (PIF) saoudien avait annoncé en septembre le rachat de cet éditeur de jeux vidéo très populaires, en association avec les fonds américains Silver Lake et Affinity Partners, ce dernier ayant été fondé par le gendre de Donald Trump Jared Kushner.

L'Arabie saoudite a multiplié ces dernières années les investissements dans le tourisme et le divertissement, dans le but de diversifier son économie extrêmement dépendante de l'extraction du pétrole et du gaz.

Le rachat d'EA s'inscrit dans cette stratégie.

Le plus grand succès d'Electronic Arts est son titre "Fifa", simulation de football qui été rebaptisée "EA Sports FC" après un désaccord financier avec la fédération internationale de foot.

Le groupe de Redwood City (Californie) édite également, sous licence, les simulations sportives "Madden" (football américain), NHL (hockey), UFC (arts martiaux mixtes) et F1.

Le développeur est aussi propriétaire de la franchise The Sims, célèbre jeu de simulation avec ses avatars virtuels.

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