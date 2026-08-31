Foot: Barcola de Paris à Liverpool, en quête d'un nouveau statut

L'attaquant du Paris Saint-Germain Bradley Barcola contre Lille le 16 janvier 2026 à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Double champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain, l'ailier français Bradley Barcola a fait de Liverpool sa "nouvelle maison", lundi, après un transfert à 145 millions d'euros (bonus compris) qui le fait entrer dans le livre des records de la Ligue 1.

"Un géant du football, un club historique, la où on aime le bruit, les couleurs, les gens. Je l'ai ressenti comme un adversaire et maintenant je suis des vôtres, ma nouvelle maison, allez les rouges", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée par son nouveau club.

A 23 ans, l'attaquant au palmarès déjà très fourni file chez les Anglais et leur mythique stade d'Anfield, en quête d'aventures et d'un meilleur statut, lui qui a souvent été remplaçant dans les grands matches du PSG, finales de Ligue des champions comprises.

Le PSG va recevoir 125 millions d'euros pour ce transfert, auxquels peuvent s'ajouter jusqu'à "20 millions d'euros de bonus faciles à atteindre", a indiqué une source proche du club.

300 millions de vente

L'attaquant du Paris SG Bradley Barcola contre Chelsea le 11 mars 2026 à Paris ( AFP / FRANCK FIFE )

Cela constitue la plus grande vente de l'histoire de la Ligue 1 vers l'étranger puisqu'elle dépasse la précédente marque établie il y a quelques jours par le milieu Ayyoub Bouaddi, passé de Lille à Manchester City (100M EUR).

Ce montant record est loin des quelque 50 millions d'euros déboursés pour le recruter à Lyon trois ans plus tôt. Il fait grimper à près de 300 millions d'euros la somme des ventes réalisées par le club parisien cet été, en ajoutant Gonçalo Ramos (AC Milan), Randal Kolo Muani (Juventus Turin) et Lee Kang-in (Atlético Madrid).

Paris a donc procédé à une refonte quasiment complète de sa deuxième ligne offensive en faisant venir Maghnes Akliouche de Monaco, Ferran Torres du FC Barcelone et Mika Godts de l'Ajax Amsterdam, pour un total d'environ 150 M EUR.

Habitué à dépenser des sommes exorbitantes sur le marché des transferts, le double champion d'Europe a cette fois fait rentrer davantage d'argent qu'il n'en a déboursé.

Joueur très rapide, bon dribbleur mais parfois maladroit dans ses derniers gestes, Barcola a parfois dû se contenter de la quatrième place dans la hiérarchie de l'attaque de feu parisienne.

Cela ne l'a pas empêché de disputer 29 des 34 matchs de Ligue 1 la saison passée, profitant des blessures et rotations pour briller avec 11 buts (meilleur buteur du PSG en championnat), malgré un mois d'absence suite à une blessure à une cheville en mars.

13 trophées en 3 ans

L'attaquant Bradley Barcola à l'entraînement avec le Paris SG avant la finale de la Supercoupe d'Europe le 11 août 2026 à Salzbourg (Autriche) ( AFP / FRANCK FIFE )

Mais en Ligue des Champions, comme lors de la finale remportée en mai, Luis Enrique ne lui a pas accordé la place de titulaire espérée, préférant lancer Ousmane Dembélé, Kvicha Kvaratskhelia et surtout Désiré Doué, son ami et concurrent au PSG ou en équipe de France.

S'il a réussi à déloger Doué durant le Mondial-2026, glanant progressivement plus de titularisations et inscrivant trois buts, cela ne lui donne aucune garantie sur son statut ni en club ni chez les Bleus, version Zinédine Zidane.

Formé à l'Olympique lyonnais, où il a débuté en professionnel de 2021 à 2023, l'ailier à la silhouette élancée quitte le PSG après trois saisons durant lesquelles il a inscrit 39 buts et délivré 37 passes décisives. Il lui restait deux ans de contrat.

"Arrivé à Paris à seulement 20 ans, il y aura grandi et beaucoup progressé, tout en remportant 13 trophées et en contribuant à écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du Paris Saint-Germain. Par son talent et les émotions qu'il aura offertes aux supporters, Bradley restera dans le cœur des Parisiens", a écrit son ancien club.

À Liverpool, où Mohamed Salah n'est plus là, le natif de Villeurbanne aura une concurrence bien moins forte avec le Néerlandais Cody Gakpo (s'il n'est pas vendu), l'espoir anglais Rio Ngumoha (18 ans) et l'Espagnol Victor Munoz, recruté cet été depuis Osasuna.