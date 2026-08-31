Jérémy Le Douaron est de retour en Ligue 1
« Papaoutai ? Je suis à Troyes fiston ».
Après avoir bronzé sur les plages siciliennes, admiré la fumée de l’Etna et accessoirement disputé 78 matchs pour 11 buts avec Palerme, Jérémy le
Daron
Douaron est de retour en Ligue 1.
L’attaquant de 28 ans est prêté à Troyes pour la saison à venir par le club italien.
Embed t.co…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer