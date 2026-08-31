Un international algérien prêté à Nice

Des Fennecs aux Aiglons, il n’y a qu’un pas. Relégué la saison dernière avec Wolfsburg, Mohamed Amoura quitte provisoirement l’Allemagne. L’international algérien aux 19 buts en 48 sélections est prêté à Nice pendant un an avec une option d’achat évaluée à 20 millions d’euros.

Un renfort bienvenu en attaque

À la veille de la fermeture du marché des transferts, le GYM, qui n’a toujours pas marqué en championnat cette saison, se renforce offensivement. Plus tôt dans le mercato, les Niçois avaient essuyé les départs de Terem Moffi à Hambourg, de Mohamed-Ali Cho à Hull City ou encore du flop Kévin Carlos à Cagliari . Sans ces voyageurs, Mohamed Amoura aura la lourde tâche de mener l’attaque de l’OGC Nice, avant dernier de Ligue 1 après deux journées.…

MBC pour SOFOOT.com