Fnac Darty confirme les conditions de l'offre sur Unieuro

Fnac Darty SA FNAC.PA :
* CONFIRMATION DES CONDITIONS DE L'OFFRE SUR UNIEURO
* RÉOUVERTURE DE L'APPEL D'OFFRES POSSIBLE ENTRE LE 4 ET LE 8 NOVEMBRE 2024
* CONTREPARTIE ÉGALE À 9,0 EUR EN NUMÉRAIRE + 0,1 ACTION FNAC DARTY
* FIN DE LA PÉRIODE D'OFFRE AUJOURD'HUI À 17H30
* PAS DE RÉOUVERTURE SI LA PARTICIPATION EST SUPÉRIEURE À 90 % À LA FIN DE LA PÉRIODE D'APPEL D'OFFRES
* LA RÉOUVERTURE DE LA PÉRIODE D'OFFRE, À DES CONDITIONS INCHANGÉES, POURRAIT AVOIR LIEU SI LES OFFRANTS ATTEIGNENT UNE PARTICIPATION COMPRISE ENTRE 66,67 % ET 90,00 % À LA FIN DE LA PÉRIODE D'OFFRE OU SI LES OFFRANTS DÉCIDENT DE RENONCER À LA CONDITION DE SEUIL MINIMAL À LA FIN DE LA PÉRIODE D'OFFRE,
* SI L'UNE DES CIRCONSTANCES SUSMENTIONNÉES EST RÉALISÉE, LA RÉOUVERTURE DE LA PÉRIODE D'OFFRE COURRA ENTRE LE 4 ET LE 8 NOVEMBRE 2024
Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur FNAC.PA
(Rédaction de Gdansk)
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