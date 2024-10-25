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Fnac Darty confirme les conditions de l'offre sur Unieuro
information fournie par Reuters 25/10/2024 à 15:53

Fnac Darty SA FNAC.PA :

* CONFIRMATION DES CONDITIONS DE L'OFFRE SUR UNIEURO

* RÉOUVERTURE DE L'APPEL D'OFFRES POSSIBLE ENTRE LE 4 ET LE 8 NOVEMBRE 2024

* CONTREPARTIE ÉGALE À 9,0 EUR EN NUMÉRAIRE + 0,1 ACTION FNAC DARTY

* FIN DE LA PÉRIODE D'OFFRE AUJOURD'HUI À 17H30

* PAS DE RÉOUVERTURE SI LA PARTICIPATION EST SUPÉRIEURE À 90 % À LA FIN DE LA PÉRIODE D'APPEL D'OFFRES

* LA RÉOUVERTURE DE LA PÉRIODE D'OFFRE, À DES CONDITIONS INCHANGÉES, POURRAIT AVOIR LIEU SI LES OFFRANTS ATTEIGNENT UNE PARTICIPATION COMPRISE ENTRE 66,67 % ET 90,00 % À LA FIN DE LA PÉRIODE D'OFFRE OU SI LES OFFRANTS DÉCIDENT DE RENONCER À LA CONDITION DE SEUIL MINIMAL À LA FIN DE LA PÉRIODE D'OFFRE,

* SI L'UNE DES CIRCONSTANCES SUSMENTIONNÉES EST RÉALISÉE, LA RÉOUVERTURE DE LA PÉRIODE D'OFFRE COURRA ENTRE LE 4 ET LE 8 NOVEMBRE 2024

Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur FNAC.PA

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

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FNAC DARTY
26,35 EUR Euronext Paris -2,77%
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