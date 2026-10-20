information fournie par Reuters • 20/10/2026 à 07:50

Fnac Darty a obtenu l'autorisation de la Commission européenne pour l'offre publique d'achat d'EP Group

Fnac Darty FNAC.PA :

* OBTENTION DE L’AUTORISATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE AU TITRE DU CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS SUR L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT INITIÉE PAR EP GROUP

* CLÔTURE DE L’OFFRE ATTENDUE DÉBUT NOVEMBRE 2026

Texte original nGNE37jk2B

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(Rédaction de Gdansk)