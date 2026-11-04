Flywire en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions du réseau de paiement Flywire

FLYW.O bondissent de 11,4 % à 21,32 dollars

** La société basée à Boston annonce un bénéfice par action de 57 cents au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 31 cents, selon les données compilées par LSEG

** FLYW relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, hors effets de change, de 21 %-27 % à 25 %-27 %

** Morgan Stanley relève son objectif de cours de 24 à 26 dollars, ce qui en fait l'objectif le plus élevé parmi les analystes couvrant le titre, selon les données de LSEG

** BTIG indique que les performances supérieures aux attentes sur les marchés de l'éducation au Royaume-Uni et aux États-Unis, ainsi que la vigueur persistante des paiements dans les secteurs du voyage et de l'hôtellerie, ont contribué à ces résultats

** 8 des 16 courtiers attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, et 8 "conserver"; leur objectif de cours médian est de 23 dollars — données LSEG

** Le titre a progressé de plus de 50 % depuis le début de l’année