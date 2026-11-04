Flutter suspend ses rachats d'actions pour se concentrer sur la réduction des coûts et de la dette

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(Ajout de détails et de citations du directeur général tout au long du texte)

* Le nouveau directeur général suspend les rachats d’actions alors que le quart du montant promis de 5 milliards de dollars a déjà été atteint

* Il se dit confiant quant à sa capacité à réduire l'endettement pour atteindre l'objectif fixé au cours des 12 à 18 prochains mois

* Les prévisions d'Ebitda pour l'ensemble de l'exercice sont revues à la baisse, passant de 2,65 milliards de dollars à 2,5 milliards de dollars

par Padraic Halpin

Le géant des jeux en ligne Flutter FLUT.N va suspendre son programme de rachat d’actions afin de donner la priorité aux investissements organiques, au désendettement et aux réductions de coûts, a déclaré mercredi son nouveau directeur général, après que la société eut revu à la baisse ses prévisions de bénéfice pour un cinquième trimestre consécutif.

Flutter, la plus grande société de jeux en ligne au monde, a été contrainte de revoir à la baisse ses prévisions de bénéfice, car la hausse des coûts réglementaires, l’intensification de la concurrence et des erreurs de stratégie ont ralenti une croissance aux États-Unis qui était jusqu’alors en plein essor.

Dan Taylor, qui a pris ses fonctions en octobre, a déclaré que ses quatre priorités immédiates seraient de consolider la position de leader de l'entreprise aux États-Unis, de saisir les opportunités offertes par le secteur naissant des marchés de prédiction, d'accroître la valeur de son portefeuille hors États-Unis et de simplifier le modèle opérationnel de l'entreprise.

L'action Flutter reculait de 1,9 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse de New York.

"La mise en œuvre de ces priorités exigera une exécution plus rapide, des décisions difficiles et des investissements rigoureux", a déclaré M. Taylor dans un communiqué.

CONFIANT DANS LA RÉDUCTION DE LA DETTE

Il a déclaré à Reuters qu’il était confiant quant à la capacité de la société à réduire son endettement au cours des 12 à 18 prochains mois pour atteindre son objectif d’un ratio d’endettement compris entre 2 et 2,5 fois les bénéfices.

Le ratio d’endettement de la société est passé de 2,2 il y a dix-huit mois à 4,6 fois les bénéfices, avant les acquisitions réalisées aux États-Unis, en Italie et au Brésil.

Flutter, dont les marques comprennent FanDuel et Paddy Power, dispose également d’un plan annoncé en août visant à réaliser 500 millions de dollars d’économies d’ici 2029.

Il y a un peu plus de deux ans, lorsque Flutter avait promis jusqu’à 5 milliards de dollars à ses actionnaires , la société s’attendait à ce que l’essor du secteur des paris aux États-Unis fasse plus que doubler son bénéfice de base pour atteindre 5 milliards de dollars d’ici 2027.

À la fin du mois de juin, le programme de rachat d’actions avait permis de restituer 1,37 milliard de dollars aux actionnaires.

Mercredi, Flutter a prévu une baisse de 7 % de son bénéfice de base annuel, qui passerait de 2,66 milliards de dollars (chiffre annoncé en août) à 2,5 milliards de dollars, contre les 2,59 milliards attendus par les analystes. Cette nouvelle révision à la baisse s’explique par des résultats sportifs défavorables et par l’interdiction des paris sportifs au Brésil .

Le résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) du troisième trimestre a chuté de 25 %, s’établissant à 360 millions de dollars, contre une moyenne de 399 millions de dollars prévue par les analystes interrogés par LSEG SmartEstimate. M. Taylor a toutefois précisé que les performances sous-jacentes aux États-Unis étaient supérieures aux attentes.