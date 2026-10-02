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Flowco en hausse après un accord de 113 millions de dollars
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 17:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** L'action de la société de services pétroliers Flowco Holdings FLOC.N a progressé de 3,17% à 18,86 dollars

** La société finalise l'acquisition, pour 113 millions de dollars, de Lifting Solutions Energy Services, une entreprise canadienne spécialisée dans les équipements de levage artificiel

** Cette opération élargit l'offre de FLOC en matière de systèmes de levage artificiel et renforce sa présence au Canada et sur les marchés internationaux, indique la société

** Jefferies estime que les résultats du troisième trimestre de FLOC semblent conformes aux attentes, l'attention des investisseurs se portant désormais sur les prévisions pour le quatrième trimestre

** 8 des 9 courtiers attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, 1 recommande de “conserver”; leur objectif de cours médian est de 31 dollars

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre a progressé de 1,2% depuis le début de l'année, contre une hausse de 6,9% pour l'indice .NYA du NYSE

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