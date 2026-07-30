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Floor & Decor en forte hausse après avoir annoncé des bénéfices et un chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 23:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action du fabricant de revêtements de sol Floor & Decor Holdings FND.N a progressé d'environ 6 % à 58,34 dollars lors des échanges après clôture

** La société a dépassé les estimations de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre grâce à un modèle économique solide

** Chiffre d'affaires du deuxième trimestre de 1,25 milliard de dollars contre une estimation de 1,23 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre de 58 cents contre une estimation de 56 cents

** La société prévoit un BPA ajusté annuel compris entre 1,88 et 2,13 dollars, contre une estimation de 1,91 dollar, et maintient ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

** « La demande pour les grands projets de rénovation de revêtements de sol, qui relèvent des dépenses discrétionnaires, reste inégale », déclare le directeur général Brad Paulsen

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 9 % depuis le début de l'année

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