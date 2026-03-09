Flipkart, l'entreprise de Walmart, s'implante en Inde pour préparer son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Flipkart, la société indienne de commerce électronique de Walmart, a transféré sa société holding de Singapour à l'Inde, a déclaré la société lundi, ouvrant la voie à son introduction en bourse prévue dans le pays. L'entreprise rejoint des dizaines de startups indiennes qui avaient choisi d'être basées à l'étranger pour bénéficier d'un meilleur accès aux capitaux et d'une fiscalité plus avantageuse, mais qui font désormais la queue pour rentrer chez elles depuis des centres financiers tels que Singapour, en raison des meilleures perspectives d'introduction en bourse dans le pays.

Dans un communiqué, Flipkart a déclaré avoir reçu l'approbation du gouvernement indien pour sa restructuration interne et avoir achevé sa "redomiciliation" en Inde, la qualifiant d'"étape importante".

Flipkart, qui a débuté en 2007 en vendant des livres en ligne, est devenu un géant qui concurrence Amazon.com Inc

AMZN.O en Inde. La société holding a été transférée à Singapour en 2011. Walmart a acheté une participation majoritaire dans Flipkart en 2018 pour 16 milliards de dollars.

Flipkart a été évalué pour la dernière fois en 2024 à environ 37 milliards de dollars, lorsque Google (Alphabet) a pris une participation minoritaire de 350 millions de dollars dans l'entreprise.

L'entreprise souhaite s'introduire en bourse à Mumbai avant mars 2027, bien qu'elle n'ait pas encore fixé l'évaluation de l'introduction en bourse ou sa taille, a déclaré une source directement informée.