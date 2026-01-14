Flipkart, filiale de Walmart, et Swiggy abandonnent la revendication d'une livraison en 10 minutes en Inde

L'Inde recommande d'éviter les engagements pour des raisons de sécurité routière

Le gouvernement fait cette demande lors d'une réunion privée avec les entreprises concernées

Le secteur, qui pèse 11,5 milliards de dollars, est confronté à un examen minutieux de la sécurité des conducteurs et de leur rémunération

La suppression de l'image de marque est considérée comme une question d'optique, la livraison rapide se poursuit

SWIG.NS et Zepto, en voie d'introduction en bourse, ont cessé de promouvoir leurs activités d'épicerie en tant que services de livraison "en 10 minutes" à la suite d'une ordonnance du gouvernement indien, motivée par des préoccupations en matière de sécurité routière.

Cette décision constitue un revers majeur pour le secteur du commerce rapide, qui est devenu un marché de 11,5 milliards de dollars en Inde en l'espace de cinq ans et qui a changé la façon dont les Indiens font leurs courses, les applications permettant de livrer des produits alimentaires et électroniques en l'espace de quelques minutes.

Pourtant, la conduite imprudente des chauffeurs et les bas salaires ont affecté le secteur, chouchou des investisseurs étrangers, ce qui a incité le ministère du travail à demander à certaines entreprises, lors d'une réunion privée samedi, de cesser d'utiliser l'appellation "10 minutes". Il n'a pas été précisé si des sanctions seraient prises en cas de non-respect de cette règle.

Blinkit d'Eternal ETEA.NS a modifié sa marque mardi, et Zepto, Swiggy et Flipkart de Walmart ont suivi le mouvement en abandonnant la promotion de la livraison rapide, comme l'ont montré leurs applications mercredi.

Eternal a déclaré qu'il n'y avait pas de changement dans le modèle commercial de sa plateforme de commerce rapide, Blinkit. Zepto a refusé de commenter, tandis que Flipkart et Swiggy n'ont pas répondu aux questions de Reuters.

L'ENGAGEMENT DE LIVRAISON RAPIDE N'EST PLUS D'ACTUALITÉ, MAIS LA PRATIQUE POURRAIT ÊTRE MAINTENUE

Les entreprises indiennes de commerce rapide livrent leurs produits à partir de plus de 2 000 entrepôts de proximité.

Malgré la demande du gouvernement, les entreprises peuvent toujours offrir les services de livraison rapide tant appréciés.

Dans au moins un quartier de Delhi, l'application Blinkit indiquait mercredi une livraison en huit minutes.

"La suppression du slogan de livraison en 10 minutes est plus une question d'optique qu'une question d'affaires", a déclaré Karan Taurani, vice-président exécutif de la société de courtage Elara Capital.

En décembre, Swiggy a levé 1,11 milliard de dollars auprès d'investisseurs institutionnels, dont BlackRock, Temasek et Fidelity, déclarant précédemment que les recettes permettraient de renforcer les réserves de trésorerie et de financer de "nouvelles expériences" dans le domaine du commerce rapide et de la livraison de nourriture.

Swiggy et Eternal ont également des activités florissantes de livraison de nourriture, qui ne sont pas exploitées sur la base de promesses de livraison rapide.