 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Flipkart, filiale de Walmart, et Swiggy abandonnent la revendication d'une livraison en 10 minutes en Inde
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 12:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'Inde recommande d'éviter les engagements pour des raisons de sécurité routière

*

Le gouvernement fait cette demande lors d'une réunion privée avec les entreprises concernées

*

Le secteur, qui pèse 11,5 milliards de dollars, est confronté à un examen minutieux de la sécurité des conducteurs et de leur rémunération

*

La suppression de l'image de marque est considérée comme une question d'optique, la livraison rapide se poursuit

(Ajout de puces et de sous-titres, ajout de Flipkart de Walmart dans le paragraphe principal, contexte dans les paragraphes 4 à 7, contexte dans les paragraphes 11 et 12) par Aditya Kalra

Flipkart (Walmart), Swiggy

SWIG.NS et Zepto, en voie d'introduction en bourse, ont cessé de promouvoir leurs activités d'épicerie en tant que services de livraison "en 10 minutes" à la suite d'une ordonnance du gouvernement indien, motivée par des préoccupations en matière de sécurité routière.

Cette décision constitue un revers majeur pour le secteur du commerce rapide, qui est devenu un marché de 11,5 milliards de dollars en Inde en l'espace de cinq ans et qui a changé la façon dont les Indiens font leurs courses, les applications permettant de livrer des produits alimentaires et électroniques en l'espace de quelques minutes.

Pourtant, la conduite imprudente des chauffeurs et les bas salaires ont affecté le secteur, chouchou des investisseurs étrangers, ce qui a incité le ministère du travail à demander à certaines entreprises, lors d'une réunion privée samedi, de cesser d'utiliser l'appellation "10 minutes". Il n'a pas été précisé si des sanctions seraient prises en cas de non-respect de cette règle.

Blinkit d'Eternal ETEA.NS a modifié sa marque mardi, et Zepto, Swiggy et Flipkart de Walmart ont suivi le mouvement en abandonnant la promotion de la livraison rapide, comme l'ont montré leurs applications mercredi.

Eternal a déclaré qu'il n'y avait pas de changement dans le modèle commercial de sa plateforme de commerce rapide, Blinkit. Zepto a refusé de commenter, tandis que Flipkart et Swiggy n'ont pas répondu aux questions de Reuters.

L'ENGAGEMENT DE LIVRAISON RAPIDE N'EST PLUS D'ACTUALITÉ, MAIS LA PRATIQUE POURRAIT ÊTRE MAINTENUE

Les entreprises indiennes de commerce rapide livrent leurs produits à partir de plus de 2 000 entrepôts de proximité.

Malgré la demande du gouvernement, les entreprises peuvent toujours offrir les services de livraison rapide tant appréciés.

Dans au moins un quartier de Delhi, l'application Blinkit indiquait mercredi une livraison en huit minutes.

"La suppression du slogan de livraison en 10 minutes est plus une question d'optique qu'une question d'affaires", a déclaré Karan Taurani, vice-président exécutif de la société de courtage Elara Capital.

En décembre, Swiggy a levé 1,11 milliard de dollars auprès d'investisseurs institutionnels, dont BlackRock, Temasek et Fidelity, déclarant précédemment que les recettes permettraient de renforcer les réserves de trésorerie et de financer de "nouvelles expériences" dans le domaine du commerce rapide et de la livraison de nourriture.

Swiggy et Eternal ont également des activités florissantes de livraison de nourriture, qui ne sont pas exploitées sur la base de promesses de livraison rapide.

Valeurs associées

WALMART
120,3350 USD NASDAQ +2,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LDC : Le mouvement reste haussier
    LDC : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 14.01.2026 12:52 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Des secouristes sur le site du déraillement d'un train provoqué par l'effondrement d'une grue de chantier dans la province de Nakhon Ratchasima, en Thaïlande, le 14 janvier 2026 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )
    Thaïlande: 32 morts après l'effondrement d'une grue sur un train
    information fournie par AFP 14.01.2026 12:41 

    Une grue s'est effondrée mercredi sur un train de passagers en Thaïlande, un accident spectaculaire qui a fait au moins 32 morts et des dizaines de blessés, selon le dernier bilan des autorités locales. La grue était utilisée sur le chantier d'un vaste projet ferroviaire ... Lire la suite

  • Exclusif : "Le droit international est mort" avec la capture de Maduro, affirme Tarek William Saab
    Exclusif : "Le droit international est mort" avec la capture de Maduro, affirme Tarek William Saab
    information fournie par France 24 14.01.2026 12:31 

    Dans une interview exclusive accordée à France 24, le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, condamne fermement la capture de Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines le 3 janvier. Depuis cet événement "sans précédent", qualifié d'"invasion" ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 14.01.2026 12:17 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,34% pour le Dow Jones .DJI , de 0,45% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,68% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank