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Flint Hills signale l'arrêt du compresseur de gaz humide à la raffinerie West de Corpus Christi, au Texas, le 21 novembre
information fournie par Reuters22/11/2023 à 19:40

FLINT HILLS RESOURCES:

* SIGNALE QUE VERS 14 H 03, LE 21 NOVEMBRE, LE COMPRESSEUR DE GAZ HUMIDE DE L'UNITÉ DE CRAQUAGE CATALYTIQUE FLUIDISÉ A ÉTÉ ARRÊTÉ. 21, FLUIDIZED CATALYTIC CRACKING UNIT WET GAS COMPRESSOR (WCG) WAS SHUT DOWN RESULTING IN INTERMITTENT FLARING EVENT

* LE WGC A ÉTÉ REMIS EN MARCHE, CE QUI A MIS FIN À LA TORCHÈRE VERS 15H36

* LA CAUSE DE L'INCIDENT FAIT ACTUELLEMENT L'OBJET D'UNE ENQUÊTE

CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 268 500 (WEST PLANT) BARILS PAR JOUR SOURCE: TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY (TCEQ) FILING

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