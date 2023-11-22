Flint Hills signale l'arrêt du compresseur de gaz humide à la raffinerie West de Corpus Christi, au Texas, le 21 novembre

FLINT HILLS RESOURCES:
* SIGNALE QUE VERS 14 H 03, LE 21 NOVEMBRE, LE COMPRESSEUR DE GAZ HUMIDE DE L'UNITÉ DE CRAQUAGE CATALYTIQUE FLUIDISÉ A ÉTÉ ARRÊTÉ. 21, FLUIDIZED CATALYTIC CRACKING UNIT WET GAS COMPRESSOR (WCG) WAS SHUT DOWN RESULTING IN INTERMITTENT FLARING EVENT
* LE WGC A ÉTÉ REMIS EN MARCHE, CE QUI A MIS FIN À LA TORCHÈRE VERS 15H36
* LA CAUSE DE L'INCIDENT FAIT ACTUELLEMENT L'OBJET D'UNE ENQUÊTE
CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 268 500 (WEST PLANT) BARILS PAR JOUR SOURCE: TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY (TCEQ) FILING
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