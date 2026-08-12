FlightAware retire sa plainte contre Kalshi concernant les marchés liés aux annulations de vols

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La société de suivi des vols FlightAware a retiré mardi sa plainte contre Kalshi, au lendemain du dépôt de cette plainte qui accuse le géant des marchés prédictifs, d’avoir utilisé ses données et son nom à son insu pour héberger des marchés de paris sur les annulations de vols.

Voici quelques détails:

* L'affaire a été “classée sans suite, à titre volontaire et sans préjudice, à l'encontre de tous les défendeurs”, ont écrit les avocats de FlightAware dans leur dernier mémoire.

* Aucune des deux sociétés n'a immédiatement répondu aux demandes de commentaires supplémentaires de Reuters.

* Le contrat américain relatif aux annulations de vols pour la semaine se terminant le 14 août était toujours disponible sur le site web de Kalshi, bien qu’il ne mentionne plus FlightAware comme source.

* La clause de non-responsabilité figurant sur la page du contrat de Kalshi relative aux annulations de vols indique “résultat vérifié par l’agence source principale”, avec un lien vers le site web de FlightAware. Auparavant, elle précisait que le résultat était vérifié “par FlightAware”.

* La clause de non-responsabilité de Kalshi stipule: “Ce marché et ces produits n’ont pas été approuvés par l’agence source principale ni par ses filiales. Toute référence à la page de l’agence source principale consacrée aux retards et aux annulations, ou à toute marque associée, est purement descriptive et n’implique pas une approbation de ce produit ni aucune affiliation entre l’agence source principale ou ses filiales et Kalshi.”

* FlightAware réclamait des dommages-intérêts d’un montant non précisé ainsi que des ordonnances judiciaires interdisant à Kalshi d’utiliser ses données lorsqu’elle a déposé sa plainte devant le tribunal fédéral de première instance du district sud de New York.