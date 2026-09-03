Flex va acquérir EPC Power dans le cadre d'une opération de 4,4 milliards de dollars visant à élargir son offre de solutions d'alimentation pour centres de données

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(Ajoute des détails tout au long du texte)

Le sous-traitant Flex FLEX.O a annoncé jeudi qu’il allait acquérir le fabricant de systèmes de conversion d’énergie EPC Power dans le cadre d’une opération évaluée à 4,4 milliards de dollars, afin de renforcer sa position sur les marchés des centres de données dédiés à l’IA et des infrastructures électriques.

Voici plus de détails:

* Flex a indiqué que cette opération permettra de développer son activité Cloud and Power Infrastructure (CPI), alors que la demande en infrastructures d’IA et en systèmes d’alimentation de nouvelle génération de 800 V pour les centres de données ne cesse de croître.

* Revathi Advaithi, directrice générale de Flex, a déclaré que les technologies de conversion d’énergie et de formation de réseau d’EPC Power aideront Flex à tirer parti de la transition vers les systèmes d’alimentation de nouvelle génération.

* La finalisation de l'opération est prévue au quatrième trimestre 2026, après quoi EPC Power fera partie du segment Cloud and Power Infrastructure (CPI) de Flex.

* Flex a indiqué qu’elle avait l’intention de scinder son segment CPI pour en faire une société cotée indépendante au cours du premier trimestre 2027.

* Flex a précisé qu’elle prévoyait de financer l'acquisition par une combinaison de dette et de fonds propres, avec un financement engagé fourni par Citi et Bank of America.

* EPC Power développe des systèmes de conversion d’énergie utilisés dans les centres de données, les projets de stockage d’énergie et les réseaux électriques.

* La société a déployé plus de 15 gigawatts de systèmes d’alimentation dans 62 pays et prévoit que sa capacité de production aux États-Unis dépassera les 30 gigawatts en 2027.