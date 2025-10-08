 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 021,80
+0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

flatexDEGIRO étend le trading crypto à 4 nouveaux marchés européens
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 09:45

flatexDEGIRO annonce le lancement du trading de cryptomonnaies en Autriche, en France, aux Pays-Bas et en Espagne. Cette extension porte à plus de 2 millions le nombre de clients flatex et DEGIRO ayant accès à ces produits.

La plateforme propose le négoce 24h/24 d'une vingtaine de cryptomonnaies, dont bitcoin et ethereum , à partir d'un euro, sans frais de garde. Son modèle repose sur 'des prix de référence équitables, des spreads et commissions fixes, garantissant transparence et coûts prévisibles', souligne le broker.

Son directeur général, Oliver Behrens, rappelle que 'les cryptomonnaies peuvent ajouter une couche de diversification à un portefeuille d'investissement' et que des prix attractifs et transparents sont essentiels dans ce segment.

De nouveaux lancements sont prévus d'ici fin 2025, avec l'introduction ultérieure de fonctionnalités telles que le staking et les plans d'épargne en crypto-actifs.

Valeurs associées

BTC/USD
122 651,9863 USD CryptoCompare +0,59%
ETH/USD
4 480,6529 USD CryptoCompare -0,24%
FLATEXDEGIRO
30,440 EUR XETRA 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une chaîne de production de Mercedes-Benz dans une usine à Rastatt
    Allemagne-La production industrielle accuse sa plus forte baisse depuis plus de trois ans
    information fournie par Reuters 08.10.2025 11:09 

    La production industrielle allemande a baissé de 4,3% en août par rapport au mois précédent, plus que prévu, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la statistique, soit la plus forte baisse depuis mars 2022. Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une ... Lire la suite

  • Des lingots d'or exposés chez le négociant en métaux précieux Hatton Garden Metals à Londres
    Umicore va vendre ses stocks d'or pour profiter des prix records du métal
    information fournie par Reuters 08.10.2025 11:09 

    Le groupe belge de recyclage de métaux Umicore a annoncé mercredi son intention de vendre ses stocks d’or immobilisés pour environ 410 millions d'euros (476 millions de dollars), afin de tirer profit des prix records du métal. L'or a dépassé mercredi pour la première ... Lire la suite

  • Amundi
    Démission de Sébastien Lecornu : et après ?
    information fournie par Amundi 08.10.2025 11:04 

    Quelles conséquences en matière d'investissement ? La démission du Premier ministre Sébastien Lecornu, face à l'opposition tant de la gauche que de la droite, a ouvert une nouvelle phase d'incertitude politique. Le président Macron doit désormais choisir entre ... Lire la suite

  • La ville de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge, où des pourparlers entre responsables israéliens et du Hamas se déroulent, le 7 octobre 2025 en Egypte ( AFP / STR )
    Négociations sur Gaza: le Hamas évoque "un esprit d'optimisme"
    information fournie par AFP 08.10.2025 11:04 

    Le Hamas a évoqué mercredi "un esprit d'optimisme" dans les négociations indirectes avec Israël pour parvenir à un accord visant à mettre fin à la guerre à Gaza. Taher al-Nounou, un des dirigeants du mouvement islamiste palestinien participant à ces discussions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank