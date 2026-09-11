flatexDEGIRO chute après la démission de son président

flatexDEGIRO recule de 5,6% à 32,3 EUR ce matin à Francfort, sanctionné à la suite de la démission, avec effet immédiat, de son président du conseil de surveillance, Hans-Hermann Lotter, et de l'élection de Stefan Müller pour lui succéder temporairement à ce poste.

"Membre de longue date du conseil de surveillance, Stefan Müller possède une connaissance approfondie des structures de la société ainsi que des enjeux opérationnels et stratégiques actuels", précise la société allemande de courtage en ligne et de services bancaires.

Hans-Hermann Lotter quittera le conseil de surveillance au plus tard le 10 octobre. A cette même date, Martina Pfeifer quittera également le conseil, en raison de "divergences de vues sur des questions clés concernant l'orientation stratégique et le positionnement futurs de la société".

Le conseil de surveillance lancera immédiatement le processus d'identification et de sélection de candidats qualifiés pour assurer leur succession. Se disant en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour 2026, flatexDEGIRO laisse inchangées ses priorités stratégiques et opérationnelles.