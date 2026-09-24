2,56 euros au Danemark, 2,46 en Allemagne... Le prix du diesel explose dans toute l'Europe

Des records ont été battus dans 19 pays de l'UE dont l'Allemagne, la France et l'Italie.

Le prix moyen du diesel dans l'Union européenne a atteint 2,23 euros, un nouveau record, selon une analyse AFP de données nationales publiées jeudi 24 septembre par la Commission européenne.

D'après ces données hebdomadaires disponibles depuis 2005, des records ont été battus dans 19 pays de l'UE dont l'Allemagne, la France et l'Italie, sous l'effet des chocs énergétiques liés aux guerres au Moyen-Orient et entre la Russie et l'Ukraine.

Danemark et Finlande au plus haut

Parmi les pays ayant établi de nouveaux records, le Danemark et la Finlande affichent le prix le plus élevé, à 2,56 euros le litre de diesel (aussi appelé gazole), devant l'Allemagne (2,46 euros). Suivent la Belgique et la France (près de 2,40 euros), puis l'Italie (près de 2,30 euros).

D'autres pays, comme l'Espagne et la Suède, enregistrent également des hausses, mais restent sous les pics atteints en 2022, dans le sillage de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie.

Ces données issues du bulletin pétrolier de la Commission européenne sont transmises par les autorités nationales et reflètent généralement les niveaux des prix affichés par les stations-service en début de semaine ou à la fin de la semaine précédente.

Le chiffre agrégé au niveau des Vingt-sept est pondéré en fonction de la consommation de carburants de chacun des États membres en 2024.