FL Entertainment : nomination d'Alexia Laroche-Joubert au poste de PDG de Banijay France

(AOF) - Banijay annonce la nomination d'Alexia Laroche-Joubert au poste de Présidente Directrice Générale (CEO) de Banijay France. Elle prend ainsi la présidence du portefeuille français du groupe, comprenant 15 filiales de flux et de fiction. Elle aura pour mission de faire évoluer et diversifier le portefeuille de sociétés, d'initier des partenariats avec des talents, d'identifier de nouveaux relais de croissance et de favoriser la collaboration avec l'ensemble du groupe afin de faciliter les opportunités de développement.

Alexia Laroche-Joubert a rejoint Banijay en 2016 et était jusqu'à présent Présidente d'Aventure Line Productions (ALP), de la société Miss France et de Screen Line Productions.

Alexia Laroche-Joubert est reconnue pour avoir produit des programmes incontournables tels que Koh-Lanta sur TF1, à l'antenne depuis plus de 20 ans, Fort Boyard sur France 2 depuis plus de 30 ans, et pour avoir modernisé le concours de beauté Miss France, en le plaçant parmi les deux programmes de divertissement les plus regardés en France.

Elle a réussi tout au long de sa carrière à installer de nombreuses marques telles que Loft Story, Star Academy, Secret Story, Les Ch'tis, Les Marseillais, Popstars et bien d'autres.

Avant de rejoindre Banijay, elle a occupé plusieurs postes dans l'industrie. Après 10 ans dans le groupe Canal+, elle devient rédactrice en chef à TF1 puis Directrice des programmes chez Endemol France.

Elle sera désormais chargée de consolider le succès de Banijay France, sous la direction de Marco Bassetti, CEO Banijay.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Analyse sectorielle Communication et Médias

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.