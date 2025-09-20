Fitch relève la note de l'Italie en saluant sa performance budgétaire et sa stabilité politique

FILE PHOTO: A view shows Milan's skyline during sunset
Fitch a relevé vendredi la note de crédit à long terme de l'Italie à BBB+ contre BBB précédemment, conformément aux attentes, l'agence de notation saluant le redressement convaincant de la situation budgétaire du pays et sa stabilité politique.
Cette évaluation contraste avec celle donnée vendredi dernier à la France, dont Fitch a abaissé la note à A+ quelques jours après le renversement du gouvernement de François Bayrou en exprimant ses craintes sur la situation des finances publiques du pays.
L'Italie a affiché l'an dernier un déficit public représentant 3,4% de son produit intérieur brut (PIB), bien en-deça de l'objectif du gouvernement fixé à 3,8%, et le ministre de l'Economie, Giancarlo Giorgetti, a laissé entendre que le pays pourrait le ramener dès cette année, soit avec un an d'avance sur le programme établi, sous le plafond de 3% fixé au niveau européen.
(Yamini Kalia à Bangalore et Gavin Jones à Rome, version française Bertrand Boucey)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer