Fitch Ratings : la prime de risque géopolitique a augmenté pour le pétrole

Son hypothèse de base actuelle concernant le prix du pétrole est que le Brent atteindra une moyenne de 70 dollars par baril en 2025, en grande partie pour refléter le risque de baisse du marché posé par les facteurs fondamentaux de l'offre et de la demande.

Cette situation a favorisé une reprise des prix de référence, qui sont passés de 70 dollars à 78-80 dollars le baril. "Toutefois, ces prix sont encore inférieurs aux niveaux moyens du deuxième et du troisième trimestre de l'année dernière, car la situation fondamentale de l'offre et de la demande reste relativement faible", fait remarquer l'agence de notation. Le marché mondial du pétrole présente un excédent structurel qui, selon elle, devrait être le facteur dominant des marchés pétroliers, indépendamment de la prime de risque.

(AOF) - La prime de risque géopolitique intégrée aux marchés du pétrole brut, qui a été relativement faible la plupart du temps cette année, a augmenté pour donner lieu à une variation de 5 à 10 dollars le baril des prix du pétrole brut, contre 3 à 5 dollars le baril, affirme Fitch Ratings. Cette dernière explique cette augmentation par le risque accru d'un conflit plus large au Moyen-Orient qui pourrait perturber l'approvisionnement en pétrole en provenance de pays tels que l'Iran.

Pétrole et parapétrolier

