Bayer règle les litiges de Sky Valley concernant le produit chimique PCB
Bayer BAYGn.DE a déclaré lundi avoir conclu des accords de principe avec plus de 200 plaignants pour résoudre les affaires de responsabilité du produit du Sky Valley Education Center liées au produit chimique PCB, mais a indiqué que les paiements étaient déjà pris en compte dans les derniers rapports financiers.

Bayer a indiqué dans sa déclaration que les termes des accords de son unité Monsanto concernant la pollution de l'environnement par les PCB, abréviation de polychlorobiphényles, étaient confidentiels et soumis à l'approbation des accords de règlement définitifs par les parties.

Le coût des règlements supplémentaires a été couvert par la provision pour litiges concernant les PCB constituée au cours du deuxième trimestre , a ajouté le groupe.

Les actions de Bayer ont étendu leurs gains après l'annonce et étaient en hausse de 2,7 % à 1305 GMT, atteignant un sommet de deux semaines.

Les précédents verdicts défavorables dans le litige lié au Sky Valley Education Center près de Seattle n'ont pas été couverts par l'accord et restent en appel, a ajouté Bayer.

Un jury dans l'État de Washington a ordonné en janvier à Bayer de payer 100 millions de dollars à quatre personnes qui ont déclaré avoir contracté divers problèmes de santé à cause des PCB dans l'école, mais a estimé que l'entreprise n'était pas responsable des blessures alléguées par 11 autres personnes.

Les plaignants ont déclaré que leurs problèmes de santé étaient dus à des fuites de PCB provenant des luminaires de l'école. Les produits chimiques étaient fabriqués par Monsanto, que Bayer a racheté en 2018 pour 63 milliards de dollars.

Depuis cette acquisition, les procès concernant les PCB, et plus particulièrement les allégations selon lesquelles le désherbant Roundup provoque le cancer, ont lourdement pesé sur les actions de l'entreprise.

Les PCB étaient autrefois largement utilisés pour isoler les équipements électriques et entraient également dans la composition de produits tels que le papier autocopiant, les produits de calfeutrage, les revêtements de sol et la peinture. Ils ont été interdits par le gouvernement américain en 1979 après avoir été associés au cancer et à d'autres problèmes de santé. Monsanto a produit des PCB de 1935 à 1977.

En juillet, Bayer a déclaré avoir mis de côté 1,7 milliard d'euros (2 milliards de dollars) de provisions et de dettes supplémentaires pour les litiges aux États-Unis, dont environ 1,2 milliard d'euros liés au Roundup.

(1 $ = 0,8568 euros)

Environnement

Valeurs associées

BAYER
28,1800 EUR XETRA +4,20%
