(Actualisé avec futurs sur indices ; Tesla, Soho House)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,03% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,09% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,14% pour le Nasdaq .IXIC :

* ALPHABET GOOGL.O - Google a accepté lundi de payer une amende de 55 millions de dollars australiens (35,8 millions de dollars américains) en Australie après que l'autorité de protection des consommateurs a estimé que l'entreprise avait nui à la concurrence en payant les deux plus grands opérateurs télécoms du pays pour préinstaller son application de recherche sur les téléphones Android, excluant ainsi les moteurs de recherche concurrents.

* FIREFLY AEROSPACE FLY.O étudie la possibilité de lancer sa fusée Alpha depuis le Japon, alors que le fabricant américain de fusées étend ses services de lancement de satellites à l'échelle mondiale, a annoncé lundi une société japonaise exploitant un port spatial dans le nord de l'île d'Hokkaido.

* TESLA TSLA.O - Les automobilistes britanniques peuvent désormais louer une voiture électrique Tesla pour un peu plus de la moitié du prix qu'ils auraient payé il y a un an, a rapporté lundi The Times, citant des sources industrielles.

Par ailleurs, le groupe a déclaré lundi dans un message publié sur le réseau social chinois Weibo que son Model Y L serait "bientôt disponible", après avoir précédemment annoncé son intention de commercialiser ce nouveau véhicule électrique six places en Chine.

* SOHO HOUSE SHCO.N va être privatisée dans le cadre d'une transaction de 2,7 milliards de dollars menée par la société new-yorkaise MCR HOTELS, mettant ainsi fin à une période de turbulences sur les marchés et à des difficultés financières qui ont fait perdre près de la moitié de la valeur de l'opérateur de clubs privés haut de gamme depuis son introduction en Bourse en 2021.

L'acteur et investisseur dans le domaine des technologies Ashton Kutcher rejoindra également le conseil d'administration de Soho à la suite de cette transaction, et la société a nommé Neil Thomson, un vétéran du secteur de l'hôtellerie, au poste de directeur financier. Il succédera à Thomas Allen avec effet immédiat.

Le titre avance de 16% en avant-Bourse.

* META META.O prévoit de procéder à sa quatrième refonte de ses activités dans le domaine de l'intelligence artificielle en six mois, a rapporté vendredi The Information, citant trois personnes proches du dossier.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)