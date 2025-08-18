 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 869,88
-0,68%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 15:17

(Actualisé avec futurs sur indices ; Tesla, Soho House)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,03% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,09% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,14% pour le Nasdaq .IXIC :

* ALPHABET GOOGL.O - Google a accepté lundi de payer une amende de 55 millions de dollars australiens (35,8 millions de dollars américains) en Australie après que l'autorité de protection des consommateurs a estimé que l'entreprise avait nui à la concurrence en payant les deux plus grands opérateurs télécoms du pays pour préinstaller son application de recherche sur les téléphones Android, excluant ainsi les moteurs de recherche concurrents.

* FIREFLY AEROSPACE FLY.O étudie la possibilité de lancer sa fusée Alpha depuis le Japon, alors que le fabricant américain de fusées étend ses services de lancement de satellites à l'échelle mondiale, a annoncé lundi une société japonaise exploitant un port spatial dans le nord de l'île d'Hokkaido.

* TESLA TSLA.O - Les automobilistes britanniques peuvent désormais louer une voiture électrique Tesla pour un peu plus de la moitié du prix qu'ils auraient payé il y a un an, a rapporté lundi The Times, citant des sources industrielles.

Par ailleurs, le groupe a déclaré lundi dans un message publié sur le réseau social chinois Weibo que son Model Y L serait "bientôt disponible", après avoir précédemment annoncé son intention de commercialiser ce nouveau véhicule électrique six places en Chine.

* SOHO HOUSE SHCO.N va être privatisée dans le cadre d'une transaction de 2,7 milliards de dollars menée par la société new-yorkaise MCR HOTELS, mettant ainsi fin à une période de turbulences sur les marchés et à des difficultés financières qui ont fait perdre près de la moitié de la valeur de l'opérateur de clubs privés haut de gamme depuis son introduction en Bourse en 2021.

L'acteur et investisseur dans le domaine des technologies Ashton Kutcher rejoindra également le conseil d'administration de Soho à la suite de cette transaction, et la société a nommé Neil Thomson, un vétéran du secteur de l'hôtellerie, au poste de directeur financier. Il succédera à Thomas Allen avec effet immédiat.

Le titre avance de 16% en avant-Bourse.

* META META.O prévoit de procéder à sa quatrième refonte de ses activités dans le domaine de l'intelligence artificielle en six mois, a rapporté vendredi The Information, citant trois personnes proches du dossier.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
204,6600 USD NASDAQ +0,37%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
44 947,10 Pts Index Ex 0,00%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
760,3057 USD NASDAQ -3,17%
NASDAQ Composite
21 612,72 Pts Index Ex -0,05%
S&P 500 INDEX
6 448,06 Pts CBOE -0,03%
SOHO HOUSE RG-A
8,845 USD NYSE +15,85%
TESLA
331,5450 USD NASDAQ +0,30%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de Google à Mountain View. (Crédit: / Adobe Stock)
    Google mise sur le nucléaire pour alimenter ses centres de données
    information fournie par Cercle Finance 18.08.2025 15:53 

    (Zonebourse.com) - Google , Kairos Power (société US spécialisée dans le développement de réacteurs nucléaires avancés) et la Tennessee Valley Authority (TVA) annoncent un accord pour développer Hermes 2, une centrale nucléaire de génération IV à Oak Ridge (Tennessee). ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 aôut 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street cherche la direction à suivre
    information fournie par AFP 18.08.2025 15:37 

    La Bourse de New York a ouvert sans grand mouvement lundi, à l'entame d'une semaine marquée par l'absence de données économiques d'ampleur mais avec la publication de résultats de plusieurs grands distributeurs. Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 18.08.2025 15:21 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Le logo de l'entreprise de chimie allemande Bayer. (Crédit: / Bayer)
    Bayer règle les litiges de Sky Valley concernant le produit chimique PCB
    information fournie par Reuters 18.08.2025 15:18 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 4 et d'informations sur le litige ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank