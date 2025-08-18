 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 875,66
-0,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street cherche la direction à suivre
information fournie par AFP 18/08/2025 à 15:37

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 aôut 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 aôut 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert sans grand mouvement lundi, à l'entame d'une semaine marquée par l'absence de données économiques d'ampleur mais avec la publication de résultats de plusieurs grands distributeurs.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait de 0,08%, l'indice Nasdaq de 0,03% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,07%.

