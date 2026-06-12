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Fitch attribue à Uniper la note de crédit BBB- avec perspectives stables
information fournie par Zonebourse 12/06/2026 à 10:57

L'agence Fitch Ratings a attribué pour la première fois à Uniper la note de crédit à long terme " BBB- " assortie d'une perspective stable.

Parallèlement, Fitch a évalué le profil de crédit intrinsèque d'Uniper à " bb ".

Cette notation reflète la solidité du profil financier d'Uniper, l'amélioration de la visibilité de ses flux de trésorerie et sa position de liquidité robuste.

Fitch reconnaît également la rigueur de la politique financière de l'entreprise et son repositionnement stratégique en cours, axé sur des flux de revenus plus stables et contractuels.

"L'arrivée de Fitch comme troisième agence de notation, aux côtés de S&P et Scope, renforce la crédibilité d'Uniper sur les marchés financiers et favorise un accès diversifié aux investisseurs et aux sources de financement" indique le groupe.

Christian Barr, directeur financier d'Uniper : " L'attribution de la notation " BBB- " par Fitch témoigne des progrès accomplis dans le renforcement de notre profil financier et l'amélioration de la résilience de notre modèle économique. L'élargissement de notre couverture de notation consolide notre position sur les marchés financiers et nous permet d'accéder à une base d'investisseurs et à des sources de financement plus diversifiées. "

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