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Fiserv supprime 3 000 postes et double son objectif d'économies à 1 milliard de dollars
information fournie par Zonebourse 03/11/2026 à 16:49

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Fiserv accélère sa restructuration avec la suppression de 3 000 postes salariés et prestataires externes depuis juin, dans le cadre d'un plan de simplification engagé par son nouveau directeur général, Takis Georgakopoulos. Le spécialiste américain des services de paiement a également réduit de plus de 10% ses effectifs de haute direction. Ces annonces ont été favorablement accueillies par les investisseurs, le titre progressant d'environ 9,5% durant la séance.

Le groupe a parallèlement doublé son objectif d'économies dans le cadre du programme Elevate, désormais fixé à 1 milliard de dollars, contre 500 millions précédemment. Cette révision intervient alors que le fonds activiste Jana avait appelé Fiserv à réaliser jusqu'à 1,25 milliard de dollars de réductions de coûts. L'entreprise, qui employait plus de 38.000 personnes dans le monde fin décembre 2025, entend ainsi alléger sa structure organisationnelle et améliorer son efficacité opérationnelle. La réduction des niveaux hiérarchiques constitue l'un des principaux leviers de cette transformation.

La restructuration s'accompagne également d'une rationalisation du portefeuille de produits. Fiserv prévoit d'abandonner plus d'une douzaine d'offres considérées comme secondaires, dont les perspectives de croissance, de performance ou de rentabilité sont jugées insuffisantes. Cette stratégie vise à concentrer les ressources sur les activités les plus prometteuses et à renforcer la rentabilité du groupe. Sous l'impulsion de Takis Georgakopoulos, Fiserv cherche ainsi à restaurer son efficacité opérationnelle et à améliorer durablement ses performances financières.

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