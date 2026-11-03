Fiserv supprime 3 000 postes d'employés et de prestataires sous la direction de son nouveau directeur général

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Fiserv FISV.O a réduit ses effectifs, employés et prestataires confondus, de 3 000 personnes depuis juin, dont une réduction de plus de 10 % au sein de la direction, a déclaré mardi le directeur général Takis Georgakopoulo lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

L'action de la société a progressé d'environ 9,5 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Voici quelques détails supplémentaires:

* “Nous menons plusieurs initiatives visant à simplifier l'organisation et à fonctionner plus efficacement, notamment Project Elevate,” a déclaré Fiserv dans un communiqué.

* Au 31 décembre 2025, la société comptait plus de 38.000 employés à travers le monde.

* La société spécialisée dans les paiements a également relevé son objectif d’économies dans le cadre du “Project Elevate” de 500 millions (XX millions d'euros) de dollars à 1 milliard (XX milliards d'euros) de dollars, après que Jana l’ait exhortée à viser 1,25 milliard (XX milliards d'euros) de dollars d’économies

* Georgakopoulos a également indiqué que Fiserv prévoyait de se séparer de plus d’une douzaine de produits de moindre envergure, non stratégiques, qui ne présentent pas de caractéristiques attractives en termes de performance, de croissance ou de marge