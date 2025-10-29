Fiserv plonge après la révision à la baisse de ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

29 octobre - ** Les actions de la société de paiement Fiserv FI.N chutent de 37,4 % à 79 $ dans les transactions de pré-marché

** La société revoit à la baisse ses prévisions de revenus pour l'année fiscale; elle s'attend à une croissance organique des revenus de 3,5 % à 4 %, par rapport à sa prévision précédente de 10 %

** Le BPA ajusté devrait se situer entre 8,50 et 8,60 dollars pour 2025, en baisse par rapport à la prévision précédente de 10,15 à 10,30 dollars

** FI affiche un chiffre d'affaires de 4,92 milliards de dollars au troisième trimestre, inférieur aux prévisions des analystes (5,36 milliards de dollars)

** Le BPA ajusté est de 2,04 $, inférieur aux estimations des analystes (2,64 $)

** Par ailleurs, Co a nommé Paul Todd au poste de directeur financier, à compter du 31 octobre, et a annoncé le transfert de sa cotation au Nasdaq

** 29 des 36 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, six à "conserver" et un à "vendre"; leur estimation médiane est de 170 $ - données compilées par LSEG

** FI a baissé de 38,58 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture