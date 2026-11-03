Fiserv en hausse grâce à des réductions d'effectifs et à des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions

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3 novembre - ** L'action de la société de paiement Fiserv

FISV.O progresse de 10,8% à 57,6 dollars

** La société affiche un résultat net ajusté de 936 millions de dollars au troisième trimestre, soit 1,75 dollar par action, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 906,13 millions de dollars, soit 1,72 dollar par action – données compilées par LSEG

** Elle annonce un chiffre d’affaires ajusté de 4,85 milliards de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 4,84 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** FISV a réduit de 3 000 le nombre de ses employés et collaborateurs depuis juin , soit une réduction de plus de 10% des effectifs de la direction, a déclaré le directeur général Takis Georgakopoulo lors d’une conférence téléphonique sur les résultats

** La société relève l'objectif d'économies de son "Project Elevate" de 500 millions à 1 milliard de dollars

** Le "Project Elevate" est un projet annoncé par Fiserv à la fin de l’année dernière, en partenariat avec IBM, visant à transformer son activité grâce à l’intelligence artificielle

** Sur 38 analystes, six attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat", 28 "conserver" et quatre "vendre"; leur objectif de cours médian est de 56 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 22,7% depuis le début de l'année