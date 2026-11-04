FIS plonge en raison d'une baisse de ses bénéfices et de perspectives de croissance moins favorables ; l'entreprise annonce le départ de son directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions de Fidelity National Information Services ( FIS.N ) reculent d'environ 19% à 31,74 dollars en pré-ouverture

** Le prestataire de services bancaires et de paiement revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel et de croissance pro forma, et suspend ses rachats d'actions afin de réduire sa dette

** Prévoit un BPA ajusté pour l'exercice 2026 compris entre 5,82 et 5,89 dollars, ce qui implique une croissance de 1,2% à 2,4%, contre une prévision antérieure de 7% à 8,5%

** La société abaisse ses prévisions de croissance pro forma du chiffre d'affaires pour l'exercice de 4,5% à 5,0% à 3,1% à 3,6%

** Révision à la baisse des prévisions de croissance de l’EBITDA ajusté pro forma pour l’exercice, de 5,9% à 6,9% à 2,9% à 3,6%

** Le directeur financier James Kehoe quittera ses fonctions à compter du 5 novembre

** Le BPA ajusté du troisième trimestre, à 1,61 $, dépasse légèrement les estimations des analystes (1,60 $) – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 3,45 milliards de dollars, est légèrement supérieur aux estimations de 3,43 milliards de dollars; le chiffre d'affaires pro forma progresse de 3,7%

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 41% depuis le début de l'année