FirstEnergy annonce un plan d'investissement de 36 milliards de dollars après avoir enregistré un bénéfice annuel plus élevé
L'entreprise de services publics FirstEnergy FE.N a annoncé mardi un plan d'investissement de 36 milliards de dollars jusqu'en 2030, après avoir fait état d'une hausse de 4,3 % de son bénéfice annuel en raison de l'augmentation des tarifs de l'électricité.

La demande d'électricité augmentant rapidement dans tout le pays, les entreprises de services publics ajoutent des milliards de dollars à leurs plans d'investissement pour financer la modernisation du réseau électrique et des infrastructures connexes.

La demande d'électricité aux États-Unis augmente à un rythme sans précédent, et les entreprises de services publics multiplient les investissements pour répondre à la demande croissante de capacité électrique des grandes entreprises technologiques, qui installent des centres de données pour prendre en charge des tâches complexes liées à l'IA.

"Notre plan d'investissement de 36 milliards de dollars pour 2026 à 2030 comprend plus de 19 milliards de dollars d'investissement total dans la transmission", a déclaré Brian Tierney, directeur général de FirstEnergy .

La société a bénéficié des tarifs nouvellement mis en œuvre en Pennsylvanie et de ventes de distribution plus importantes, ce qui l'a aidée à compenser la hausse des dépenses d'exploitation.

Les compagnies d'électricité cherchent à répercuter les coûts plus élevés de la modernisation du réseau sur les clients en augmentant les tarifs de l'électricité, alors que la demande croissante liée à l'électrification de l'industrie et à l'expansion des centres de données met à rude épreuve les réseaux électriques du pays.

L'entreprise prévoit une croissance annuelle composée des bénéfices de base proche de la fourchette supérieure de 6 % à 8 % entre 2026 et 2030.

Dans son segment de distribution, les bénéfices de base pour l'année 2025 ont augmenté de 23 cents par action par rapport à 2024.

La société a réaffirmé sa fourchette de prévisions de 2,62 à 2,82 dollars par action pour 2026, année au cours de laquelle elle prévoit d'investir 6 milliards de dollars.

FirstEnergy a enregistré un bénéfice de 1,02 milliard de dollars, soit 1,77 dollar par action, pour l'exercice clos le 31 décembre, contre 978 millions de dollars, soit 1,70 dollar par action, il y a un an.

