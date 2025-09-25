 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 774,00
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

First Savings Financial signe un accord de rachat de 241 millions de dollars avec First Merchants
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 17:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions de la banque communautaire First Savings Financial Group FSFG.O ont bondi de 17,9 % pour atteindre 32,63 dollars

** La banque régionale First Merchants FRME.O achètera FSFG dans le cadre d'une transaction en actions de 241,3 millions de dollars, selon les banques

** L'opération créera une banque combinée avec plus de 20 milliards de dollars d'actifs et renforcera le réseau de dépôts de FRME dans l'Indiana

** Les actionnaires de FSFG recevront 0,85 action de FRME pour chaque action détenue, ce qui valorise la banque à 33,60 dollars

** L'opération représente une prime de 21,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action et devrait être finalisée au premier trimestre 2026

** À la dernière clôture, l'action FSFG a augmenté de 4,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

FIRST MERCHANTS
39,1600 USD NASDAQ -0,94%
FIRST SAVINGS FI
32,4901 USD NASDAQ +17,38%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank