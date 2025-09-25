First Savings Financial signe un accord de rachat de 241 millions de dollars avec First Merchants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions de la banque communautaire First Savings Financial Group FSFG.O ont bondi de 17,9 % pour atteindre 32,63 dollars

** La banque régionale First Merchants FRME.O achètera FSFG dans le cadre d'une transaction en actions de 241,3 millions de dollars, selon les banques

** L'opération créera une banque combinée avec plus de 20 milliards de dollars d'actifs et renforcera le réseau de dépôts de FRME dans l'Indiana

** Les actionnaires de FSFG recevront 0,85 action de FRME pour chaque action détenue, ce qui valorise la banque à 33,60 dollars

** L'opération représente une prime de 21,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action et devrait être finalisée au premier trimestre 2026

** À la dernière clôture, l'action FSFG a augmenté de 4,2 % depuis le début de l'année