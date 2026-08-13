First Gen, aux Philippines, envisage une opération de retrait de la cote proposée par KKR, avec une valorisation de 2,7 milliards de dollars

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La société philippine First Gen Corp

FGEN.PS a annoncé jeudi qu’une offre publique d’achat obligatoire lancée par KKR KKR.N valoriserait le producteur d’électricité à au moins environ 165,44 milliards de pesos (soit 2,70 milliards de dollars).

KKR a proposé d'acquérir une participation de 8,43 % dans First Gen auprès de sa société mère, First Philippine FPH.PS , ce qui devrait déclencher une offre publique d'achat obligatoire sur l'ensemble du flottant et lui permettre d'obtenir une prime de contrôle total estimée à environ 46 pesos par action.

(1 $ = 61,2330 pesos philippins)