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First Financial Bankshares recule après que Piper Sandler a lancé sa couverture avec une note "neutre"
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 19:47
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** L'action de First Financial Bankshares FFIN.O recule de 1,4% à 33,2 dollars après que Piper Sandler a initié sa couverture avec une note "neutre"

** La société de courtage estime que FFIN reste l’une des banques les plus rentables du pays, cotée avec une prime justifiée

** Elle estime que le titre pourrait bénéficier d’un potentiel de hausse grâce à une croissance des prêts plus rapide que prévu, qui conduirait à une restructuration rentable du bilan

** "Nous pensons que les fusions-acquisitions seraient bien accueillies par les investisseurs potentiels de FFIN" - Piper Sandler

** La société de courtage fixe également un objectif de cours de 35 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 4% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Sur six analystes, un recommande d'"acheter" le titre et cinq de le "conserver"; leur objectif de cours médian est de 36 dollars — données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 11,1% depuis le début de l'année

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FIRST FINL BANKS
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