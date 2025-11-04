 Aller au contenu principal
First Brands accuse son ancien directeur général Patrick James de fraude de plusieurs milliards de dollars
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 06:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant américain de pièces automobiles en faillite First Brands a accusé lundi son ancien directeur général, Patrick James, d'avoir orchestré une fraude de plusieurs milliards de dollars qui a rendu la société insolvable et l'a presque vidée de ses liquidités.

James s'est enrichi, lui et sa famille, en "détournant des centaines de millions (voire des milliards) de dollars de First Brands", a déclaré la société dans une plainte déposée auprès du tribunal des faillites du district sud du Texas.

Un représentant de James n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters

