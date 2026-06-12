First Advantage profite de l'intégration dans l'indice S&P SmallCap

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12 juin - ** Les actions de First Advantage ( FA.O ) bondissent de 6 % à 16,49 $ avant l'ouverture, alors que la société spécialisée dans la vérification des antécédents professionnels s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap 600 ( .SPCY ) la semaine prochaine ** FA remplacera Kennedy-Wilson Holdings KW.N dans l'indice SPCY à compter du mardi 16 juin, a annoncé S&P Dow Jones Indices jeudi en fin de journée ** La société d'investissement immobilier KW est en cours d'acquisition par un consortium mené par son directeur général William McMorrow et l'assureur canadien Fairfax Financial FFH.TO

** L'analyste de Stephens, Melissa Roberts, a déclaré dans une note qu'elle s'attendait à ce que les fonds passifs doivent acheter 10,8 millions d'actions FA, soit environ 10 jours de demande d'achat, sur la base du volume quotidien moyen des transactions sur trois mois

** Basée à Atlanta, en Géorgie, FA compte environ 171,5 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière d'environ 2,7 milliards de dollars

** Jeudi, l'action affichait une hausse de 41 % sur les trois derniers mois, soit une progression de 7 % depuis le début de l'année ** 5 analystes sur 10 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 5 la note « conserver »; le cours cible médian est de 18 $, selon les données de LSEG