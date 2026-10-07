FireFly Robotics prépare une cotation directe au Nasdaq

FireFly Robotics a déposé un dossier pour faire son entrée au Nasdaq par cotation directe sous le symbole "FFLY". Cette procédure ne prévoit ni émission de nouvelles actions ni levée de capitaux, mais permettra aux actionnaires existants de vendre jusqu'à 27,1 millions de titres. L'entreprise avait déjà envisagé une introduction en Bourse en octobre 2025 pour lever jusqu'à 29,3 millions de dollars, avant de retirer son projet en mars 2026.

Basée à Salt Lake City, FireFly Robotics développe des équipements électriques autonomes et semi-autonomes pour les terrains de golf, les installations sportives et l'entretien des surfaces engazonnées. Ses machines utilisent notamment l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Au 30 juin, plus de 900 plateformes de tonte autonomes, machines robotisées de récolte et tondeuses automatisées de l'entreprise étaient en service dans le monde.

Sur les six premiers mois de l'année, FireFly Robotics a réalisé un chiffre d'affaires de 30,5 millions de dollars, contre 22,9 millions un an plus tôt. Sa perte nette s'est toutefois creusée à 9,1 millions de dollars, contre 6,1 millions auparavant. Anciennement baptisée FireFly Automatix, l'entreprise a adopté son nom actuel en juin et rejoint d'autres sociétés ayant choisi récemment la cotation directe, comme Ionic Digital.