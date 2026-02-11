 Aller au contenu principal
Finzzle ; hausse de 29% de ses encours en 2025
information fournie par AOF 11/02/2026 à 16:35

(AOF) - Avec une augmentation de 29% de ses encours en 2025, à 3,4 milliards d'euros, Finzzle groupe, acteur majeur du conseil et de la gestion de patrimoine, signe une nouvelle année record. Il poursuit ainsi sa trajectoire de croissance continue depuis 2019, confirmant la solidité de son modèle, sa capacité à croître durablement ainsi que la diversité et la pertinence des solutions patrimoniales proposées.

Cette performance est portée avant tout par la dynamique de l'épargne financière et immobilière.

La collecte globale en 2025 s'élève à 1,814 MdsEUR, portée par la dynamique en assurance-vie & PER avec une progressions sur ces deux classes d'actifs de 36%.

Le groupe est leader de collecte et de financement de SCPI en France affichant une progression de 38% dans un marché toujours convalescent.

Finzzle groupe a accompagné 36 000 nouveaux clients en 2025.

Pour 2026, la société dit "aborder cette nouvelle année avec la volonté affirmée de consolider sa place parmi les acteurs de référence du conseil en gestion de patrimoine en France".

