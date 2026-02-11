 Aller au contenu principal
Jugement le 7 juillet dans le procès en appel des assistants parlementaires du FN
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 18:35

Dernier jour du procès en appel de Marine Le Pen pour détournement de fonds européens au tribunal de Paris

La ‌cour d'appel de Paris rendra le ​7 juillet prochain son arrêt dans le procès des assistants parlementaires du ​Front national (FN), jugement qui déterminera l'avenir politique de ​Marine Le Pen.

L'affaire a ⁠été mise en délibéré mercredi, au ‌terme des plaidoiries des deux avocats de la cheffe de ​file des ‌députés du Rassemblement national, qui ⁠ont demandé la relaxe de leur cliente.

Le ministère public a requis le 3 ⁠février ‌une peine de quatre ans de ⁠réclusion, dont un an ferme ‌sous bracelet électronique, ainsi que ⁠cinq ans d'inéligibilité et 100.000 euros ⁠d'amende à ‌l'encontre de la fille de Jean-Marie ​Le Pen.

Marine ‌Le Pen, qui ambitionnait de briguer l'Elysée une quatrième fois, ​a d'ores et déjà fait savoir qu'elle trancherait la ⁠question de sa candidature une fois connu le jugement en appel, sans attendre l'issue d'un éventuel pourvoi en cassation.

(Bertrand Boucey, Juliette Jabkhiro, Jean-Stéphane Brosse, édité par ​Sophie Louet)

