Jugement le 7 juillet dans le procès en appel des assistants parlementaires du FN

Dernier jour du procès en appel de Marine Le Pen pour détournement de fonds européens au tribunal de Paris

La ‌cour d'appel de Paris rendra le ​7 juillet prochain son arrêt dans le procès des assistants parlementaires du ​Front national (FN), jugement qui déterminera l'avenir politique de ​Marine Le Pen.

L'affaire a ⁠été mise en délibéré mercredi, au ‌terme des plaidoiries des deux avocats de la cheffe de ​file des ‌députés du Rassemblement national, qui ⁠ont demandé la relaxe de leur cliente.

Le ministère public a requis le 3 ⁠février ‌une peine de quatre ans de ⁠réclusion, dont un an ferme ‌sous bracelet électronique, ainsi que ⁠cinq ans d'inéligibilité et 100.000 euros ⁠d'amende à ‌l'encontre de la fille de Jean-Marie ​Le Pen.

Marine ‌Le Pen, qui ambitionnait de briguer l'Elysée une quatrième fois, ​a d'ores et déjà fait savoir qu'elle trancherait la ⁠question de sa candidature une fois connu le jugement en appel, sans attendre l'issue d'un éventuel pourvoi en cassation.

(Bertrand Boucey, Juliette Jabkhiro, Jean-Stéphane Brosse, édité par ​Sophie Louet)