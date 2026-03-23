Finnair choisit Embraer plutôt qu'Airbus pour le renouvellement de sa flotte d'avions à fuselage étroit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Finnair commande 18 Embraer E195-E2, abandonnant ainsi Airbus

* La commande comprend des options pour 16 avions supplémentaires et des droits d'achat pour 12 avions

* Les investissements devraient s'élever à environ 2 milliards d'euros d'ici à 2029, selon le directeur général

(Ajout du commentaire d'Airbus aux paragraphes 9 et 10, et des détails sur la taille aux paragraphes 12 et 13) par Anne Kauranen

Finnair FIA1S.HE va renouveler sa flotte européenne avec une commande de 18 avions à fuselage étroit E195-E2 auprès du constructeur brésilien Embraer

EMBJ3.SA , a-t-elle annoncé lundi, s'éloignant ainsi de son fournisseur actuel Airbus AIR.PA .

Cette commande - le plus gros investissement de la compagnie nationale finlandaise depuis plus de vingt ans - porte un nouveau coup à Airbus, après que l'E2 d'Embraer a dépassé l'A220 d'Airbus dans une proportion de trois pour un l'année dernière. Finnair a déclaré qu'elle prévoyait également d'acquérir jusqu'à 12 Airbus A320 ou A321 sur le marché des avions d'occasion.

"Il s'agit d'un avion très polyvalent et l'un des plus silencieux du marché", a déclaré le directeur général Turkka Kuusisto à Reuters, en faisant référence au E195-E2.

"Il réduira nos émissions de CO2 de 30 % par passager transporté. En plus de nous permettre d'opérer efficacement en Finlande et dans toute l'Europe, il soutient également nos objectifs en matière de climat", a-t-il ajouté.

EMBRAER CAPITALISE SUR LE RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE MONDIALE D'AVIONS COURT-COURRIERS

La commande d'Embraer comprend des options pour 16 avions supplémentaires et des droits d'achat pour 12 autres, a déclaré Finnair, ajoutant qu'elle avait signé des accords avec RTX's

RTX.N Pratt & Whitney pour des moteurs de rechange et des services de maintenance.

La valeur totale des investissements prévus par la compagnie jusqu'à la fin de 2029 s'élèvera à environ 2 milliards d'euros (2,31 milliards de dollars), a déclaré Kuusisto à Reuters, refusant de donner d'autres détails.

Embraer, qui se concentre particulièrement sur les avions régionaux de moins de 150 places, a bénéficié d'un boom mondial de la demande d'avions de cette catégorie, les compagnies aériennes rattrapant le retard pris dans le remplacement de leur flotte pendant la pandémie, a déclaré le directeur général du constructeur, Arjan Meijer, à l'agence Reuters en janvier.

"Nous sommes impatients d'aider Finnair à moderniser sa flotte court-courrier afin de mieux répondre à la demande, de réduire les émissions et de stimuler la croissance", a déclaré Meijer dans un communiqué à la suite de la commande de Finnair.

Contacté par Reuters, Airbus a refusé de commenter la stratégie de flotte de ses clients.

"Finnair reste un partenaire précieux et à long terme, et nous sommes fiers de soutenir la poursuite de ses activités en tant qu'opérateur majeur des familles Airbus A320, A330 et A350", a écrit une porte-parole d'Airbus dans un communiqué envoyé par courriel.

TAILLE OPTIMALE POUR FINNAIR

Finnair, détenue majoritairement par l'État finlandais, a traversé des années de bouleversements, d'abord en raison des retombées de la pandémie de COVID-19 et, depuis 2022, des fermetures mutuelles de l'espace aérien entre la Russie et les pays de l'UE à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie .

Les 18 nouveaux Embraer, dont les trois premiers seront livrés en 2027, doubleront la capacité en sièges de Finnair sur ses routes régionales en Finlande, dans les pays nordiques et en Europe du Nord, a déclaré Finnair.

Selon Kuusisto, c'est la taille de l'E195-E2, avec 134 sièges à bord, qui a fait pencher la balance en faveur d'Embraer.

(1 dollar = 0,8673 euro)