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Fincantieri et Leonardo renforcent leur coopération dans la défense navale
information fournie par Zonebourse 03/11/2026 à 15:32

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Les deux groupes italiens ont signé une lettre d'intention visant à consolider le rôle industriel et commercial de leur coentreprise Orizzonte Sistemi Navali (OSN), notamment sur les marchés internationaux.

Fincantieri et Leonardo ont conclu cet accord à l'occasion du salon Euronaval, qui se tient à Paris. OSN est détenue à 51% par Fincantieri et à 49% par Leonardo.

L'accord prévoit de renforcer la coopération entre les deux partenaires, de développer de nouvelles opportunités commerciales en Italie et à l'étranger et de valoriser leurs compétences technologiques respectives. Il vise également à conforter la position d'OSN dans l'intégration des plateformes navales et des systèmes de combat.

La coentreprise participe notamment aux programmes de destroyers DDX de nouvelle génération, de frégates FREMM EVO et FREMM, ainsi qu'à la construction de quatre patrouilleurs hauturiers et à des programmes de soutien logistique pour la marine italienne.

Sur les coups de 15h30, le titre Leonardo reculait de 0,7% à la Bourse de Milan, autour des 51,6 euros tandis que Fincantieri progressait de 0,15% à 12,7 euros.

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